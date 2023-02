Showgirl scivola sulla scaletta di un jet | video

La showgirl è la soubrette della televisione. La sua narrazione si sviluppa a partire dalla fine degli anni Cinquanta e sembra terminare dopo il primo decennio degli anni Duemila – in parallelo alla nascita dei servizi di streaming e dello star system online. Questo tracciato, come ci racconta Harper's Bazar, popolato dai passi di personaggi più o meno indimenticabili, si sviluppa sul bagliore di donne e del loro universo creativo a trecentosessanta gradi, in cui televisione, performance, danza, musica, moda e cabaret si fa veicolo privilegiato per diffondere messaggi spesso rivoluzionari.