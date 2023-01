Quando una Ferrari si scontra davvero con una Twingo. Atro che Shakira e Piqué

Il nuovo brano di Shakira, dove tira svariate frecciatine al suo ex marito Gerard Piqué dopo averla tradita con una più giovane, è uno degli argomenti del momento. Il brano diventato virale non tanto per la qualità della canzone ma per il suo testo in cui la cantante colombiana risponde al tradimento di Piqué con parole taglienti: “Cambiaste un Ferrari por un Twingo” è la frase incriminata del singolo di Shakira in cui l’artista si paragona ad una supercar della Rossa mentre l’utilitaria di Renault sarebbe Clara Chia Marti, la nuova fiamma dell’ex difensore del Barcellona e della Spagna.