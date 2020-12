Memorabili commenti sotto il video che sta facendo il giro del web: "Adesso a nonna te ne vai in punizione... Laggiù!!" La signora trascina il serpente lontano da casa sua, proprio come se fosse un bambino che sta mettendo in punizione.

Guarda tutti i video divertenti

Inseguimento Divertente None

Barca Divertente None