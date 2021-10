A quanto pare non solo i bambini vanno matti per gli zuccheri, ma anche le scimmiette. In questo video, una dolce scimmia addenta un lecca-lecca colorato. Inizialmente cerca di romperlo, lo gira e lo rigira. Poi una volta che ci è riuscita, non contenta, ne prende un altro. Del resto, come resistere al dolce gusto delle caramelle?

Guarda tutti i video divertenti

Scimmia Parrucchiere Relax None

Gatto Scimmia Video None