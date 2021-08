Scimmietta trova una mascherina e la indossa correttamente | video

Quest'intelligentissima scimmietta ha letteralmente conquistato il popolo del web: il suo video in cui indossa correttamente una mascherina ritrovata sul marciapiede è diventato in pochi giorni virale. Sono tantissimi gli utenti che l'hanno indicata come esempio da seguire per coloro che si rifiutano di indossarla nei luoghi pubblici. Nel video la scimmietta si toglie e si rimette la mascherina ogni volta correttamente.

