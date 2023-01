Quando il gelato ti ghiaccia il cervello | video

Come si fa a dire di no al gelato? Il gelato non conosce stagioni, e a noi italiani piace in ogni momento. Ne consumiamo in media 7- 8 chili a testa l'anno nelle 39mila gelaterie sparse in tutto il Paese e durante il primo lockdown il gelato è stato un prodotto che ha raggiunto picchi di ordinazioni su tutte le piattaforme di delivery.