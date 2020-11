Il pappagallo serve la colazione al suo padrone...e mangia con lui | video

Il video che sta facendo il giro del web: il pappagallo, affamato di prima mattina, fa colazione insieme al padrone. Prima immerge una fetta biscottata nel the e aspetta che lui la prenda. Con sguardo attento e incuriosito si assicura che la fetta si immerga per bene. Dopo ne prende un'altra, ma questa volta tutta per sè: la imbeve di the e se la mangia. Più autonomo di così!

