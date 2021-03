Questi cani attendono impazienti di ricevere la loro pappa. Proprio come in una vera mensa, si mettono in fila e attendono pazienti il proprio turno per prendere il cibo. Niente spintoni: il piatto girevole permette a tutti di accaparrarsi un pezzo di pane. Solo il più piccolo non riesce ad arrivare alla finestra. Allora la padrona si sporge per dare anche a lui l'agognata pappa.

