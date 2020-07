Israele, uno squalo a pochi metri dalla spiaggia scatena il panico

La pinna di uno squalo bianco a pochi metri dal bagnasciuga manda nel panico i bagnanti che a Eilat, Israele, si stanno godendo una giornata di mare e sole. Nonostante questa specie di squalo non rappresenti in genere un pericolo per l'uomo, i vacanzieri sono scappati in fretta e furia dall'acqua. A quel punto, l'animale è scomparso in acqua.

Squalo Soverato Le straordinarie immagini di una verdesca, nelle acque cristalline di Soverato, in ...

Australia, surfista avvertito di uno squalo grazie a un drone