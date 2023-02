Gatto si nasconde infilando la testa in un buco | video

Quante volte ti sei chiesto “Perché il mio gatto si nasconde nell’armadio, dietro al divano, in una busta o nella lavatrice?”. Sicuramente questo comportamento fa parte del fascino felino, ma spesso l’azione di nascondersi può indicare che il tuo gatto non sta bene. Un’altra possibilità è che il tuo gatto sta affrontando un cambiamento, come un trasloco, una malattia o è in dolce attesa. Per evitare che il tuo gatto finisca nei guai, è importante comprendere le ragioni che lo spingono a nascondersi, ma anche trovare un modo per farlo uscire dal suo nascondiglio segreto.