L'​incubo dei gatti? I cetrioli | video

Sono diventati virali i video in cui si mostrano i nostri piccoli amici a quattro zampe, i gatti, che si spaventano e saltano impauriti alla vista di vegetali come cetrioli e zucchine.

Per prima cosa, vi è da dire che il gatto non ha paura del cetriolo in sé, ma della forma del cetriolo che ricorderebbe al felino la forma di un serpente. Secondo il comportamentalista Con Slobodchikoff, infatti, la forma allungata del cetriolo ricorda nei gatti quella dei serpenti, facendo attivare nei nostri amici domestici l'istinto alla fuga.