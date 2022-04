Due gatti si divertono a giocare nella piscina piena di palline | Video

Due gatti, una piscina gonfiabile e decine e decine di palline colorate. Metteteli insieme ed ecco cosa succede. In questo video due adorabili gattini si divertono a sguazzare tra le mille palline colorate in una vasca costruita per loro dal padrone. Davvero adorabili!

