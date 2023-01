Gatto alle prese con i Tacos | video

Giocare con il gatto è importante quanto fornire all'animale una buona dieta e dargli un posto comodo per dormire, dal momento che senza divertimento il nostro amico a quattro zampe finirà per soffrire di stress, ansia o depressione. Per questo motivo, si consiglia di fissare ogni giorno un'ora da dedicare al gioco e mantenere questa routine per consolidare il rapporto con l'animale domestico e mantenere alto il suo stato di salute e benessere.

(Video tratto da TikTok)