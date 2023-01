Donna presa a zampate dal proprio gatto | video

I nostri amici quadrupedi vogliono sempre stare al centro della nostra attenzione e fanno di tutto per ottenere ciò che vogliono. Occhi dolci, fusa, versi e attacchi, sono alcune delle armi che hanno a disposizione per accaparrarsi il proprio spazio e sono pronti a tutto pur di essere l'unico pensiero che abita nella nostra mente. Occhi aperti, potrebbero sferrare la loro mossa in qualsiasi momento!