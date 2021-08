Cucciolo di cane adotta sette anatroccoli | video

É proprio vero che l'amore non conosce confini. Questo dolcissimo cucciolo ha deciso di adottare ben sette anatroccoli. I piccoli erano purtroppo rimasti senza mamma, ma il cucciolo non ha esitato un istante nel decidere di prendersene cura. E così eccoli tutti insieme intenti passeggiare dietro la loro nuova mamma come se fossero un'unica grande famiglia.

