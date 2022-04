Cane dolcissimo si sdraia sul seggiolino di un bambino | Video

Per i padroni, si sa, i cuccioli sono come dei bambini e questo adorabile cagnolino sembra voler essere proprio uno di loro: si sdraia su un seggiolino per bambini e si mette a giocare, proprio come farebbe il suo padroncino. Si sente così tanto a suo agio che si sdraia completamente e si lascia cullare durante il suo piccolo momento di svago. Che tenerezza!

