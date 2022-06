Cane salva un altro cane dalla forza di un torrente | video

Un cane trascinato a valle dalla corrente di un torrente; con le zampe cerca disperatamente di uscire, di agganciarsi alla riva ma non ce la fa. Davanti a lui un altro cane che prova a salvarlo. Lo segue, si avvicina ed alla fine con la bocca si attacca al collare dell'animale in difficoltà e a quel punto lo trascina in salvo. L'istinto animale a volte è davvero sorprendente.