Cane romantico fa il bagno in una vasca piena di petali di rosa | Video

In questo simpatico video, un cane celebra San Valentino immerso in vasca da bagno avvolto dal profumo delle candele e dei petali di rosa. Una sorpresa davvero dolcissima. Peccato che non fosse destinata a lui. E adesso? Come la prenderà la sua padrona?



