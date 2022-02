Cane e padrone si divertono a scivolare insieme sulla neve | Video

Giocare con la neve è bellissimo tanto per i nostri amici a quattro zampe quanto per noi umani. In questo video, cane e padrone si divertono a scivolare insieme sulla neve. Il cane corre all'impazzata per non farsi raggiungere ed il padrone tenta di superarlo con il suo slittino. Chi avrà vinto la corsa?

Guarda tutti i video divertenti

Un bambino ed un cane diventano amici per la pelle | Video Una scena dolcissima quella del video di oggi: un bambino abbraccia il ...

Cane romantico fa il bagno in una vasca piena di petali di rosa | Video In questo simpatico video, un cane celebra San Valentino immerso in vasca ...