Cane lupo rimane bloccato tra le ante di una porta | video

Ora, chi pensa che il lupo in natura sia quello di Cappuccetto Rosso dovrà rivedere le proprie certezze: il lupo è un animale altamente evoluto, in grado di ragionare, imparare e prendere decisioni, con un fortissimo senso del branco e che non aggredisce bambine e vecchiette in giro per il bosco a meno che non abbia un ottimo motivo. Un lupo non andrebbe a bussare alla porta della nonnina perchè, se può farne a meno, preferirebbe di gran lunga evitare qualsiasi incontro umano!

