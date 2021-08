Cane premuroso va a fare la spesa al posto del padrone | video

Un gesto di puro amore quello ripreso in queste immagini: un cane va a far la spesa al posto del padrone, impossibilitato ad uscire a causa della febbre. Con tanto di cestino rosso sgattaiola tra le vie del mercato per fare un po' di acquisti. Ad un certo punto, si ferma a comprare alcune mele, mettendo nel cestino anche il resto da riportare a casa. Che amore!

