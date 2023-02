Cane cade dal tetto e finisce tra i cespugli | video

Non è noto come e quando questa razza sia stata introdotta nell'arcipelago britannico: alcuni sostengono che il Corgi Pembroke, che presenta aspetti simili al västgötaspets, razza svedese di cane da pastore, sia stato importato dai Vichinghi. Secondo altri, invece, l'origine del Corgi è autoctona, poiché in Gran Bretagna si è trovata notizia in documenti storici del X secolo di un "currey" o "cur dog", vocabolo che significa appunto cane da lavoro e il cui suono è molto simile alla pronuncia gallese del termine "corgi".