Cameriere rovescia tutto addosso al cliente | video

Il fast food (espressione inglese che significa "cibo veloce") è un tipo di cibo prodotto in serie progettato per la rivendita commerciale, con una forte priorità data alla velocità del servizio di ristorazione. E' un termine commerciale, limitato al cibo venduto (in un ristorante o in un negozio) congelato, preriscaldato o precotto e servito in confezioni da asporto. Il fast food è stato creato come strategia commerciale per accogliere un gran numero di pendolari indaffarati, viaggiatori e lavoratori salariati.