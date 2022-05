La bambina ed il cane saltano e giocano sul tappeto elastico | Video

Alex, questa meravigliosa bambina di 3 anni adora passare il tempo con la sua cagnolina Kona. E per loro non c'è cosa più bella che giocare insieme e divertirsi ogni volta che possono. In questo video, provano per la prima volta il tappeto elastico. Saltano, rotolano e se la spassano insieme, proprio come delle vere migliori amiche.

