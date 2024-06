Volare in business class: le migliori

Viaggiare in aereo può essere un'esperienza lunga e faticosa, soprattutto quando si tratta di voli intercontinentali. Tuttavia, la Business Class offre una serie di vantaggi che possono trasformare il viaggio in un momento di comfort e relax. Viaggiare in Business Class offre numerosi vantaggi che possono rendere il volo un'esperienza piacevole e rilassante. Dal comfort dei sedili reclinabili ai servizi esclusivi in volo, passando per l'efficienza delle procedure aeroportuali, i benefici sono evidenti. Per chi affronta lunghi viaggi, la Business Class rappresenta una scelta ideale per arrivare a destinazione riposati e pronti per nuove avventure.



Uno dei principali vantaggi della Business Class è il comfort. I sedili sono progettati per offrire maggiore spazio per le gambe e spesso possono essere reclinati fino a diventare veri e propri letti. Questo permette ai passeggeri di riposare e arrivare a destinazione riposati e pronti per affrontare la giornata. Inoltre, molti aerei dispongono di compartimenti separati per la Business Class, garantendo maggiore privacy e tranquillità.

Viaggiare in Business Class significa avere accesso a una serie di servizi esclusivi. Prima del volo, i passeggeri possono rilassarsi nelle lounge aeroportuali, dove trovano cibo e bevande di alta qualità, connessione Wi-Fi gratuita e comode aree di riposo. Durante il volo, vengono serviti pasti gourmet preparati da chef rinomati e accompagnati da una selezione di vini pregiati. Inoltre, i passeggeri ricevono spesso kit di cortesia contenenti prodotti per l'igiene personale e altri piccoli comfort.



La Business Class offre anche vantaggi in termini di efficienza. I passeggeri possono usufruire di banchi check-in dedicati, controlli di sicurezza prioritari e imbarco prioritario, riducendo i tempi di attesa in aeroporto. All'arrivo, i bagagli dei passeggeri Business vengono spesso trattati con priorità, permettendo di lasciare rapidamente l'aeroporto.



Sui voli a lunga distanza, l'intrattenimento è un elemento cruciale per passare il tempo. In Business Class, i passeggeri hanno a disposizione schermi più grandi e una vasta selezione di film, serie TV, musica e giochi. Inoltre, la connessione Wi-Fi è spesso disponibile gratuitamente o a prezzi ridotti, permettendo di rimanere connessi anche in volo.



Negli ultimi anni, sempre più italiani stanno scegliendo di volare in Business Class, specialmente per le lunghe tratte. Secondo un sondaggio del 2023, circa il 20% dei passeggeri italiani che viaggiano verso destinazioni intercontinentali opta per la Business Class, attratti dai vantaggi in termini di comfort e servizi offerti. Le destinazioni più popolari per i viaggiatori italiani in Business Class includono gli Stati Uniti, l'Asia e il Medio Oriente.





Ma quali sono le cinque business class migliori? Ecco la nostra selezione.





Qatar Airways è riconosciuta come la migliore Business Class al mondo, recentemente premiata da Skytrax. La compagnia offre un’esperienza unica con la sua Qsuite, che garantisce privacy totale grazie alle porte scorrevoli e la possibilità di creare suite doppie o quadruple per famiglie e colleghi. I sedili si trasformano in letti completamente reclinabili con materassi e cuscini di alta qualità. Il servizio a bordo è impeccabile, con pasti gourmet preparati da chef di fama mondiale e un'ampia selezione di vini pregiati. Il sistema di intrattenimento Oryx One offre centinaia di opzioni tra film, serie TV e musica, mentre la connessione Wi-Fi consente di rimanere connessi durante tutto il volo. La compagnia offre una selezione di prodotti Diptyque per la cura del viso e delcorpo e una fragranza da viaggio firmata per deliziare i sensi, insieme a una serie diprodotti essenziali per il viaggio. Il rinomato servizio di biancheria da letto, completodi un assortimento di cuscini, un materasso imbottito e un soffice piumino d'oca, orainclude anche biancheria da notte e pantofole firmate The White Company permigliorare ulteriormente la qualità del riposo. È inoltre possibile attivare la modalità"Non disturbare" per garantire un sonno riposante e ininterrotto.

(Qatar Airways)



Cathay Pacific è famosa per l’eccellenza della sua Business Class, che combina comfort, privacy e un servizio impeccabile. I sedili, ampi e completamente reclinabili, sono dotati di divisori per garantire la massima privacy. Ogni posto è dotato di un grande schermo per l'intrattenimento e una vasta gamma di opzioni multimediali. Il cibo a bordo è un’altra area in cui Cathay Pacific eccelle, con menu ispirati alla cucina asiatica e internazionale, preparati con ingredienti freschi e di alta qualità. Quando si vola in Business, troverete un menu di bordo pensato per soddisfare ogni palato e per farvi sentire rinvigoriti all'arrivo. Utilizzando il servizio Scegli il mio pasto, è possibile prenotare in anticipo le proprie scelte da un menu molto ampio che accompagna alla scoperta dei sapori di Hong Kong e della cucina internazionale, ma anche di piatti salutari a base di ingredienti di qualità. Inoltre, la compagnia offre kit di cortesia con prodotti esclusivi per migliorare ulteriormente l'esperienza di viaggio.

(Cathay Airways)



All Nippon Airways (ANA) offre una delle migliori Business Class al mondo, con una particolare attenzione ai dettagli e al comfort. I sedili "THE Room" sono tra i più ampi nel settore e possono essere trasformati in letti completamente piatti. L’esperienza culinaria a bordo è eccezionale, con un menu che include piatti giapponesi tradizionali e opzioni internazionali, preparati da chef stellati. Il sistema di intrattenimento avanzato e la connettività Wi-Fi completano l’esperienza, rendendo ogni viaggio con ANA un vero piacere.

(ANA)



Thai Airways è rinomata per il suo servizio ospitale e l’eccellenza della sua Business Class. La Royal Silk Class offre poltrone che si trasformano in veri e propri letti, garantendo privacy e comfort per un riposo ottimale durante il volo. Le proposte culinarie riservate ai passeggeri di Royal Silk Class sono presentate e curate dalla Chef stellata Duangporn Songvisava (nota come Chef Bo), con un menu internazionale pensato per massimizzare l'esperienza gastronomica dei passeggeri che trae ispirazione dalla cultura thailandese e prevede l’uso di ingredienti locali selezionati.

(Thai Airwaiys)



Emirates è sinonimo di lusso e opulenza, e la sua Business Class non fa eccezione. I sedili sono spaziosi e possono essere trasformati in letti completamente reclinabili, dotati di materassi e cuscini di alta qualità. Il sistema di intrattenimento ICE di Emirates è uno dei migliori al mondo, con una vasta selezione di film, serie TV, musica e giochi. La ristorazione a bordo offre menu gourmet e una selezione di vini pregiati. Inoltre, la lounge di bordo su alcuni aerei A380 permette ai passeggeri di socializzare e rilassarsi con drink e snack.

(Emirates)



Korean Air offre un’eccellente Business Class, caratterizzata da sedili ampi e completamente reclinabili che garantiscono un comfort eccezionale. Il servizio a bordo è di altissimo livello, con pasti gourmet che combinano cucina coreana e internazionale. I passeggeri possono godere di un ampio schermo per l'intrattenimento e di una vasta gamma di opzioni multimediali. La compagnia offre anche kit di cortesia con prodotti di lusso per migliorare ulteriormente l'esperienza di viaggio.





(Korean Air)



Singapore Airlines è famosa per la qualità del suo servizio e la sua Business Class è tra le migliori al mondo. I sedili sono tra i più larghi nel settore e si trasformano in letti completamente piatti con materassi e lenzuola di alta qualità. Il servizio di ristorazione a bordo è eccezionale, con piatti gourmet preparati da chef stellati e una vasta selezione di vini pregiati. Il sistema di intrattenimento KrisWorld offre centinaia di opzioni tra film, serie TV e musica, mentre la connessione Wi-Fi permette ai passeggeri di rimanere connessi durante tutto il volo.

(Singapore Airlines)



American Airlines ha investito molto per migliorare la sua Business Class, rendendola una delle migliori al mondo. I sedili sono ampi e completamente reclinabili, con accesso diretto al corridoio per tutti i passeggeri. Il sistema di intrattenimento a bordo offre una vasta gamma di opzioni, con schermi personali ad alta definizione. Il servizio di ristorazione include piatti gourmet e una selezione di vini di alta qualità. Inoltre, i passeggeri possono usufruire di connessione Wi-Fi per rimanere connessi durante il volo. Nelle poltrone Flagship Suite i passeggeri saranno immersi nel comfort e avranno a disposizione ampi spazi e superfici per riporre i loro effetti personali per avere a portata di mano ciò che desiderano, sia che stiano gustando deliziose pietanze, che si stiano svagando con l’intrattenimento a bordo o che semplicemente si stiano rilassando durante il volo.

Boing 787 (American Airlines)



Turkish Airlines offre una Business Class di alto livello, con sedili ampi e completamente reclinabili che garantiscono un comfort eccezionale. Il servizio a bordo è eccellente, con pasti gourmet preparati da chef di fama mondiale e una vasta selezione di vini pregiati. Il sistema di intrattenimento offre centinaia di opzioni tra film, serie TV e musica. La compagnia offre anche kit di cortesia con prodotti di lusso per migliorare ulteriormente l'esperienza di viaggio.

(Turkish Airlines)



Finnair offre una Business Class raffinata, caratterizzata da sedili ampi e completamente reclinabili che garantiscono un comfort eccezionale. Il servizio a bordo è di altissimo livello, con pasti gourmet che combinano cucina finlandese e internazionale. I passeggeri possono godere di un ampio schermo per l'intrattenimento e di una vasta gamma di opzioni multimediali. La compagnia offre anche kit di cortesia con prodotti di lusso per migliorare ulteriormente l'esperienza di viaggio. Per la sua esclusività, Finnair è stata nominata "Cabin Concept of the Year" da Onboard Hospitality, "Best Cabin Innovation" da APEX e "Best Cabin (First & Business Class)" agli Yacht and Aviation Awards. Il prodotto Finnair è stato anche elogiato dai giudici dei Crystal Cabin Awards e di Skytrax, parametro di riferimento globale per l'eccellenza delle compagnie aeree. Progettato per massimizzare lo spazio, l'esclusivo sedile lounge con struttura a guscio permette ai passeggeri di variare le posizioni di seduta e di riposo, consentendo loro rilassarsi di gestire al meglio il proprio spazio durante i voli di lunga tratta.