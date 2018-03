The Terror: video, foto e cose da sapere sulla nuova serie horror di Ridley Scott

Eugenio Spagnuolo - 24 marzo 2018

Non solo Walking Dead: la AMC, casa di produzione di tanto horror televisivo, sbarca su Amazon Prime Video il 26 marzo con una serie nuova di zecca, prodotta da Ridley Scott e intitolata The terror. Un nome, un programma.

Che cosa vedremo in The Terror



Nel 1847, la Royal Navy Britannica intraprende una spedizione attraverso territori ancora inesplorati alla ricerca del passaggio a Nord-Ovest. L’equipaggio della nave si trova a navigare in condizioni avverse, con poche risorse e a un passo dal naufragio: The Terror mette in luce tutto ciò che può andare storto a un gruppo di uomini congelati, isolati e relegati ai confini del mondo che lottano per la sopravvivenza e si trovano a dover combattere non solo contro tutte le insidie esterne ma anche tra di loro.



Il trailer

Gli autori



La serie è ispirata all’omonimo romanzo di Dan Simmons, che a sua volta è figlio di una storia vera: la spedizione artica del Capitano John Franklin. Promette bene anche la scelta dei produttori, che vede in prima fila il grande regista Ridley Scott con David W. Zucker (The Man in the High Castle) e Guymon Cassady (Game of Thrones).



Il cast



Nel cast Ciarán Hinds (Bleed for This, Game of Thrones) nei panni del Capitano John Franklin, Tobias Menzies (Game of Thrones, Outlander) e Jared Harris (The Crown, Mad Men).



Da sapere



The Terror è il primo frutto dell’accordo strategico tra Amazon e Amc, siglato a novembre 2017. In attesa di una nuova serie cult, la casa di produzione americana ha passato ad Amazon un po’ del suo catalogo (Breaking Bad, Fear The Walking Dead, Mad Men, ecc).



Che cosa hanno scritto



«Questa estenuante ma appassionante serie in 10 episodi prodotta da Ridley Scott è come una versione capolavoro di un grande classico dell'horror: colta e filosofica, ma scioccante e terrificante». (Matt Roush, TV Guide Magazine).



«La serie ben interpretata di AMC ricorda La cosa di John Carpenter, anche se è meno interessata alle "creature" ma alle mutevoli dinamiche di potere tra uomini disperati». (Darren Franich, Entertainment Weekly).

Per saperne di più



