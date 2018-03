Sneaky Pete: arriva la seconda stagione. Trailer e cose da sapere

E due: Sneaky Pete, la serie cult con Giovanni Ribisi e Bryan Cranston torna su Amazon Prime Video per la seconda stagione, a partire dal 9 marzo. Al centro della storia sempre un truffatore improvvido che prende il posto di un suo compagno di cella, senza fare i conti col destino…



Che cosa vedremo in Sneaky Pete

Marius è pronto a ricominciare da zero ma si ritrova intrappolato nel ruolo di Pete Murphy. Arrivano nella sua vita due delinquenti che, credendolo Pete, minacciano di uccidere la sua famiglia (i Bernhardts). I due vogliono recuperare i milioni che la mamma di Pete, Maggie, avrebbe rubato al loro misterioso capo. Marius si ritrova così a dover intraprendere un pericoloso percorso per trovare Maggie, proteggere la famiglia e mantenere la sua copertura. Tutto questo però solo per liberarsi dei ricattatori e tenere per sé tutto il denaro.

Il trailer

Il cast



Nel cast di Sneaky Pete Giovanni Ribisi nei panni di Marius/Pete, Marin Ireland nel ruolo di Julia Bowman, Shane McRae nei panni di Taylor Bowman, Libe Barer nel ruolo di Carly Bowman, Michael Drayer nelle vesti di Eddie Josipovic, Peter Gerety nei panni di Otto Bernhardt e infine Margo Martindale è Audrey Bernhardt.



Gli autori

La serie è stata creata da Bryan Cranston e David Shore, e ha come produttori esecutivi Graham Yost, Bryan Cranston, James Degus, Michael Dinner, Fred Golan e Seth Gordon.



Che cosa hanno scritto



«Il labirinto di menzogne, truffe e mezze verità di Pete minacciano di implodere da un momento all'altro. E sono proprio la suspense e la tensione - insieme con le situazioni assurde in cui Marius si trova - a render ela serie un’intelligente avventura in una complicata rete di familiari e criminali e tutto ciò che dovrebbe separarli (ma non lo fa)». (Lorraine Ali, Los Angeles Times).



«La serie ha tono e ritmo giusti e, come ogni buon artista della truffa, ti convince a trascurare le cose che potrebbero non funzionare». (Jen Chaney, New York Magazine).

Per saperne di più



