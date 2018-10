Dopo il clamoroso successo del debutto, seguito da 3,2 milioni di spettatori con punte del 17% di share, mercoledì 24 ottobre torna Rocco Schiavone 2, la serie cult di Rai 2 con Marco Giallini, tratta dai romanzi di Antonio Manzini. Scorretto, fuori dalle regole ma con un senso profondo dell'etica, il vicequestore più famoso del piccolo schermo continua ad essere amatissimo dal pubblico. Ecco cos'accadrà nella seconda puntata.

Rocco Schiavone 2, le anticipazioni della seconda puntata

Mentre Enzo Baiocchi (Adamo Dionisi) è ancora a piede libero, Rocco Schiavone (Marco Giallini) viene chiamato a investigare sull’omicidio dei coniugi Moresi, trovati uccisi in casa e in avanzato stato di decomposizione. Il movente dell’omicidio resta oscuro perché, malgrado i segni di effrazione su una finestra, in casa sembra non mancare proprio nulla: a quel punto i sospetti si concentrano su Andrea, il figlio tossicodipendente della coppia.