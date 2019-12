Francesco Canino - 16 dicembre 2019

Abbattere le barriere, azzerare le diversità e raccontare l'incredibile avventura di Rick, un ragazzo di 24 anni con la sindrome di Down, disposto a tutto per rincorrere i suoi sogni. Sono questi gli ingredienti di Ognuno è perfetto, la nuova serie tv di Rai 1 con Edoardo Leo e Cristiana Capotondi, al via da lunedì 16 dicembre, ispirata alla fiction belga Tytgat Chocolat e diretta da Giacomo Campiotti, che ha guidato un gruppo di talentuosi ragazzi disabili. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Ognuno è perfetto, la serie con Edoardo Leo e la Capotondi

Si ride, ci si commuove e si riflette con Ognuno è perfetto grazie all'irresistibile gruppo di ragazzi con la Sindrome di Down che danno vita ai personaggi forti e autentici della serie di Rai 1, che porta il pubblico in modo inedito (e anche ironico) nel mondo della disabilità e di chi si trova a viverla tra mille ostacoli. La fiction diventa così una commedia tenera ed emozionante che racconta l’incredibile avventura di Rick, un ragazzo di 24 anni, pronto a tutto per inseguire ciò che ama.

La fuga dei ragazzi, braccati dai due adulti che litigano mentre cercano di riportarli a casa, darà vita a una rocambolesca avventura, sospese tra dramma e commedia, ma sempre reale. La sceneggiatura porta la firma di Fabio Bonifacci, la regia è di Giacomo Campiotti, già regista della fiction cult Braccialetti Rossi, che spiega: "Ho scelto di raccontare questi ragazzi allo stesso modo in cui ho sempre raccontato i miei personaggi, con amore e senza pregiudizi, non facendomi condizionare dalla sindrome, considerandola semplicemente come una delle innumerevoli caratteristiche e qualità che hanno".



Le anticipazioni di Ognuno è perfetto

Rick (Gabriele Di Bello) è un ragazzo di 24 anni, ha la Sindrome di Down e gli stessi desideri di tutti i suoi coetanei: è stufo dei “finti tirocini” e vuole un lavoro vero. Suo padre Ivan (Edoardo Leo) ha ceduto l’attività per dedicarsi interamente a lui e consentire alla moglie Alessia (Nicole Grimaudo) di riprendere la sua carriera. Grazie ad un amico, Rick trova lavoro nel reparto packaging dell’Antica Cioccolateria Abrate, una piccola azienda diretta da Miriam (Cristiana Capotondi) e fondata dalla famiglia di sua madre Emma (Piera degli Esposti). Grazie al lavoro, Rick ritrova finalmente il suo buon umore e scopre soprattutto l’amore: tra una confezione di cioccolatini e l’altra, rimane ammaliato dal dolce sorriso di (Alice De Carlo), una giovane collega di origine albanese che ricambia da subito i sentimenti. Il percorso dei due ragazzi sarà pieno di ostacoli e per proteggere il loro amore, Rick sfiderà pregiudizi e attraverserà paesi in un viaggio unico e indimenticabile in cui lui e tutti i protagonisti di questa storia scopriranno per la prima volta il sapore della libertà che prima non conoscevano.



“Lui sa che la strada per ritrovare il suo grande amore e conquistare la sua libertà è ancora lunga, ma sa anche che il suo cuore e il suo coraggio sono grandi e che con loro si arriva ovunque”#OgnunoèPerfetto, dal #16dicembre su @RaiUno e @RaiPlay https://t.co/HtaFF5uITH pic.twitter.com/ZaYscpXhnl — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) December 15, 2019

Piera Degli Esposti e i l cast di Ognuno è perfetto

Piera Degli Esposti è la voce narrante della serie, è lei ad accompagnare il pubblico nelle avventure di Rick e dei suoi amici: è lei ad aiutare i telespettatori a comprendere quello che c'è nel cuore dei protagonisti della storia, in particolare nel cuore di sua figlia Miriam. Nicole Grimaudo è invece Alessia, la mamma di Rick, che dopo essersi dedicata per anni al figlio decide di riprendee in mano la sua carriera. Da segnalare poi il gruppo di irresistibili esordienti, ragazze e ragazzi con la Sindrome di Down che con candore infinito danno vita a personaggi forti e autentici, di cui sarà difficile non innamorarsi. Nel reparto packaging con Rick lavorano Cristian (Lele Vannoli), il gigante buono, un ragazzo problematico e dal cuore grande; Cedrini (Aldo Arturo Pavesi) il caporeparto pignolo e intransigente; Django (Matteo Dall’Armi), pigro e svogliato, “tombeur de femmes” un po’ spaccone che nasconde una profonda sensibilità e Giulia (Valentina Venturin), una romantica sognatrice amante della poesia, che cerca il suo principe azzurro e adora i matrimoni. Per saperne di più: Pezzi Unici, tutto sulla serie con Sergio Castellitto

