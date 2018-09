La vita promessa, le anticipazioni della prima puntata 

Il drammatico arrivo in America dei Carnizzo

In quei giorni, Carmela sposa per procura un italo-americano che nemmeno conosce, Matteo Schiavon (Andrea Pennacchi), solo per poter entrare in America e cominciare una nuova vita. Ma ancor prima di salire sul piroscafo della speranza, la sua unica figlia femmina, Maria (Francesca Di Maggio), che in Sicilia ha lasciato il suo grande amore, Alfio (Primo Reggiani), si ammala di colera e viene data per morta.

Carmela non vorrebbe più partire, ma si convince a salire sulla nave, dove conosce un italiano che ha fatto fortuna in America: si tratta di Mister Amedeo Ferri (Thomas Trabacchi), un ricco gentleman che durante il viaggio fa la conoscenza del più piccolo dei Carrizzo, Alfredino (Francesco Giammanco), un bambino intelligente, a cui decide di insegnare l’algebra e la lingua americana e i primi rudimenti del suo mestiere, la finanza.