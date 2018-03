Francesco Canino - 9 marzo 2018

È una notte prima degli esami tormentata che vira improvvisamente in positivo quella che vivranno i protagonisti di Immaturi-La serie, la fiction di Canale 5 con Ilaria Spada e Daniele Liotti, giunta all'ultima puntata, in onda venerdì 9 marzo. A pochi giorni dalla maturità, si trasferiscono in ritiro nella stessa casa al mare in cui avevano alloggiato da ragazzi, alla vigilia del loro primo esame e lì capiteranno un sacco di imprevisti.

Immaturi-La serie, le anticipazioni dell'ultima puntata

A sorpresa, li raggiunge Anita (Silvia De Grandi). Piero (Luca Bizzarri) scopre dopo venti anni che lei non l'aveva tradita con Virgilio (Paolo Kessisoglu), bensì con l'insospettabile Stefano, ora Padre Stefano (Michele La Ginestra). I sei amici si confrontano su quello che desideravano da ragazzi e cosa hanno raggiunto: sul fronte sentimentale, nessuno è felice. Intanto Serena (Sabrina Impacciatore) ha deciso di trasferirsi a Dubai con suo marito.





Ascoltati gli amici e il suo cuore, la donna lascia però suo marito e ritorna tra le braccia di Gigi (Paolo Calabresi). Virgilio tronca con Doriana (Ludovica Bizzaglia), accorgendosi che sua figlia ha più o meno la stessa età della ragazza. Daniele (Daniele Liotti) si lascia tentare ancora una volta dal gioco: il prof però fugge dalla bisca e raggiunge Francesca (Nicole Grimaudo), che non aspettava altro che un suo gesto chiaro e definitivo.

L'incubo della Maturità

Lorenzo (Ricky Memphis) trova la forza di dichiararsi a Luisa (Irene Ferri), ormai certa dei tradimenti da Flavio (Massimiliano Franciosa): l'amore tra i due finalmente trionfa. Piero invece alla fine capisce che Claudia (Ilaria Spada) si esibisce come ballerina solo per aiutare Simona (Mihaela Dorlan).

Il giorno dell'esame, i quarantenni adolescenti si presentano impreparati, fatta eccezione per Lorenzo, l'unico studioso del gruppo. Eppure tutti riescono incredibilmente a passarlo. Simona conduce un esame perfetto, ricevendo il massimo dei voti. Claudia e Piero, ora di nuovo in coppia, la festeggiano felici. Virgilio è l'unico del gruppo rimasto da solo, ma l'amicizia con Cinzia (Ivana Lotito), l'ex amante di Piero, sembra si trasforma in qualcosa di diverso.



