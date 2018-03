Sono stati finalmente ammessi agli esami i protagonisti di Immaturi-La serie, la fiction di Canale 5 con Ilaria Spada e Daniele Liotti. Ma i quarantenni "eterni adolescenti" dovranno impegnarsi parecchio per riuscire a riconquistare il titolo di studio. Mentre la severa Preside li pressa, i "vecchi" liceali continuano a concentrarsi unicamente sulle questioni sentimentali. Ecco cosa'accadrà nella settima punatta, in onda venerdì 2 marzo.

Immaturi-La serie, le anticipazioni della settima puntata

Piero (Luca Bizzarri) si dimostra dispiaciuto per quanto è successo con Claudia (Ilaria Spada), ma lei non vuole più saperne di lui e decide di occuparsi di Simona (Mihaela Dorlan) che è in seria difficoltà. Daniele (Daniele Liotti) lascia di punto in bianco Francesca (Nicole Grimaudo), dopo aver scoperto che la dipendenza di cui soffre è di natura sessuale e la cosa lo rende insicuro.

Serena (Sabrina Impacciatore) si accorge di amare Gigi (Paolo Calabresi), riesce a riconquistarlo e a farsi perdonare, ma poco dopo, quando scopre di essere incinta, l'avvenimento li trova spiazzati e si separano nuovamente. Anche Luisa (Irene Ferri) e Lorenzo (Ricky Memphis) sono di nuovo amici: lui intanto scopre che Flavio (Massimiliano Franciosa), l'uomo con cui si esce Luisa, la tradisce.





La scoperta choc sulla vita di Claudia

Lorenzo si blocca mentre sta per rivelare alla sua amica speciale che il suo fidanzato la tradisce: Luisa gli confessa infatti di aver appena accettato la proposta di matrimonio di Flavio. Virgilio (Paolo Kessisoglu) si allontana definitivamente da sua moglie e decide di dare una chance a Doriana (Ludovica Bizzaglia), nonostante la loro differenza d'età.





L'idillio è finito caro Piero. Anche la Russo ha scoperto chi sei veramente, o meglio, chi non sei… e adesso? #ImmaturiLaSerie https://t.co/6QHE3x16m3 — Immaturi La Serie (@immaturilaserie) 1 marzo 2018

Vanno meglio le cose a Lucrezia (Carlotta Antonelli) e Savino (Andrea Carpenzano): dopo essersi ritrovati, il loro sentimento puro e sincero esplode nuovamente. Dopo un confronto con Virgilio, Piero capisce che negli ultimi anni si è comportato male con troppe persone ed è giusto che ora la paghi. La stessa sera scopre che l'integerrima Claudia si esibisce come ballerina di pole dance in un locale per soli uomini: la doppia vita scandalosa della prof aprirà un risvolto davvero inatteso.

