Francesco Canino - 3 marzo 2018

Colpi di scena, amori appassionati e personaggi misteriosi e corrotti. Non smette di sorprendere Furore 2, la fiction di Canale 5 con Adua Del Vesco e Massimiliano Morra: gli abitanti Lido Ligure si troveranno spiazzati da alcune sorprese inattese, che cambieranno la vita ad alcuni dei protagonisti della serie. Ecco cos'accadrà nella terza puntata, in onda domenica 4 marzo.

Furore 2, le anticipazioni della terza puntata

La terza puntata di Furore-Capitolo secondo si apre con una bella notizia per Giovanna (Raffaella Di Caprio): la ragazza, che ha lasciato Napoli per scoprire la verità sulle sue vere origini, ha finalmente ritrovato sua madre ed è intenzionata a scoprire la verità su quanto è accaduto alla donna venti anni prima.

Quando decide di chiedere aiuto a Franco (Francesco Ferdinandi), l'affascinante tenente di polizia figlioccio di Osvaldo Calligaris (Remo Girone) le dichiara il suo amore chiedendole una seconda possibilità.

La verità sull'omicidio di Vito

Intanto, Saro (Massimiliano Morra) riesce ad ottenere il mandato per arrestare l'assassino di suo fratello Vito (Giacomo Conti), ucciso durante un’intimidazione da parte di un uomo di Calligaris che voleva impedirgli di prendere in gestione l’Hotel Regina, il più prestigioso hotel della zona.

La cattura dell'uomo, però, non fa che infittire il mistero sull'omicidio del ragazzo, fresco di matrimonio con Marisella (Adua Del Vesco). In un sistema razzista e corrotto, non è facile capire di chi fidarsi per risalire alla verità.

Per saperne di più:

© Riproduzione Riservata