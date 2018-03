Francesco Canino - 11 marzo 2018

Le disavventure della famiglia Licata e dell'impetuosa Sofia Fiore s'intrecciano con le vite dei nuovi protagonisti di Furore 2, la fiction di Canale 5 con Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, tra cui spicca Giovanna. Riuscirà la giovane napoletana a scoprire la verità sul suo passato? Ecco cos'accadrà nella quarta puntata, in onda domenica 11 marzo.

Furore 2, le anticipazioni della quarta puntata

Nel quarto episodio di Furore-Capitolo secondo, Osvaldo Calligaris (Remo Girone) rivela a Franco Belmonte (Francesco Ferdinandi) di essere coinvolto nel passato di Anna Spada (Giusi Cataldi), cioè la vera madre di Giovanna (Raffaella Di Caprio), rinchiusa in manicomio da nove anni, in uno stato di profonda prostrazione da quando le hanno strappato dalle braccia la figlia appena nata.

Giovanna però mette in dubbio l'onestà dell'uomo: i ricordi di sua madre, infatti, hanno iniziato a riaffiorare e raccontano un'altra verità. Anna non è matta, in passato ha avuto solo la sfortuna di incontrare il potente Osvaldo, proprietario degli alberghi più belli di Lido Ligure: è lui il responsabile delle sue tribolazioni.

Saro e Marisella, scoppia l'amore

Saro (Massimiliano Morra) non riesce più a nascondere l'amore per Marisella (Adua Del Vesco): il dolore per la morte di Vito (Giacomo Conti) li unisce e i due e scoprono di avere una complicità inaspettata, che si trasforma presto in un sentimento d’amore forte e dirompente.





UN EVENTO DIFFICILE PER SOFIA FIORE



Nella puntata scorsa #SofiaFiore ha dovuto affrontare un difficile momento: La perdita della madre.

Riuscirà a superare questo grande dolore insieme alle sue sorelle?#elenarusso #aresfilm #furore2@ElenarussoTW @AresFilmSrl pic.twitter.com/lIswkOof7S — Furore 2 (@furorefiction) 9 marzo 2018

Intanto le indagini sull'omicidio di Vito - ucciso in un agguato proprio il giorno del suo matrimonio con Marisella - sembrano arrivate ad un vicolo cieco quando, inaspettatamente si apre una nuova pista.



