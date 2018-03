Francesco Canino - 7 marzo 2018

Si ride, si piange, si guarda al futuro vivendo con passione il presente. È un megamix di emozioni la quarta puntata di È arrivata la felicità 2, la fiction con Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria, in onda su Rai 1 mercoledì 7 marzo. Sempre con i toni della commedia, la serie scritta da Ivan Cotroneo racconta la vita quotidiana di una famiglia allargata e dinamica, che deve fare i conti con gli imprevisti della vita.

È arrivata la felicità 2, le anticipazioni della quarta puntata

Sono giorni di grandi emozioni per Orlando (Claudio Santamaria) che finalmente ha preso una decisione sul futuro del suo rapporto con Angelica (Claudia Pandolfi). Per fare in modo che tutto sia perfetto, dopo aver comprato un anello, il campofamiglia decide di organizzare un viaggio per rendere la sua proposta di matrimonio un momento indimenticabile: ma il sospirato weekend in Costiera Amalfitana si rivelerà ben presto carico di inaspettate sorprese.

La clamorosa decisione di Angelica

Nel secondo dei due episodi della fiction scritta da Ivan Cotroneo, dal titolo Quando ho capito che mi amavi davvero, Angelica rifiuta la proposta di matrimonio del compagno, convinta che Orlando si sia deciso a fare il grande passo solo perchè lei è malata. Poi, però, capisce che il vero motivo che ha spinto l'uomo a chiederle la mano è solo l’amore che nutre per lei e decide di accettare.





