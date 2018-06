The Brave: una serie tv sulla scia di Homeland. Foto e trailer

Eugenio Spagnuolo - 11 giugno 2018

Militari alla riscossa: l’effetto Homeland è ancora forte se continuano a sbucare sul piccolo schermo serie tv che ne seguono le orme, o almeno ci provano. L’ultima arrivata è The Brave, che racconta la vita e le missioni di un gruppo di militari americani impegnati nei fronti “caldi”, sotto il comando deciso di una donna. In Italia la trasmette Infinity a partire dal 13 giugno, con un episodio a settimana.

Che cosa vedremo in The Brave

Patricia Campbell (Anne Heche) con Adam Dalton (Mike Vogel) guida la squadra degli Special Ops, da capodella divisione dell’intelligence che opera sottocopertura. Grazie alle tecnologie più avanzate e all’addestramento miliare, la squadra opera in territori “ostili”, sventando minacce che mettono a rischio la vita e la sicurezza mondiale. Nel team degli Special Ops, Ezekiel Carter (Demetrius Grosse), la “sniper” Jar Khan (Natacha Karam) e l’ufficiale dei Servizi Segreti Amir A-Raisani (Hai Tabbal) insieme a Joseph McGuire (Noah Mills). Nel cast anche Tate Ellington, che era già comparso al fianco di Anne Heche in Quantico.



Il trailer

Da sapere

Creata da Dean Georgaris, all'inizio avrebbe dovuto chiamarsi “For God and Country”, cioè “Per Dio e la Patria”, il motto dell'American Legion (e di una serie di reggimenti militari in tutto il mondo, ndr)



Che cosa hanno scritto

«Abbastanza interessante come passatempo, ma niente di irresistibile» (Diane Wert, Newsday).



«The Brave, si colloca sulla scia di Homeland e delle serie tv che ne hanno seguito l’esempio, ma con qualche anno di ritardo» (Maureen Ryan, Variety).

