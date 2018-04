Billions 3: foto, trailer e cose da sapere

Eugenio Spagnuolo - 11 aprile 2018

Ci voleva una serie cult per far tornare in tv John Malkovic , dopo 5 anni di assenza. L’indimenticato protagonista delle Relazioni pericolose è infatti la grande sorpresa della terza stagione di Billions, in arrivo su Sky Atlantic dal 13 aprile, ogni venerdì dalle 21.15. Ma non l’unica della serie su un contorto miliardario di hedge fund e il procuratore degli Stati Uniti, che ha deciso di farlo cadere.

Che cosa vedremo in Billions 3



Nelle sue prime due stagioni, Billions era quasi esclusivamente focalizzata sul carattere dei suoi personaggi, evitando (accuratamente) di raccontare il mondo più vasto in cui i suoi titani giocavano e il modo in cui la loro faida e le loro azioni si ripercuotevano sulle persone che sopportano le conseguenze di un insuccesso finanziario e politico. Ma le cose sono cambiate: lo scaltro procuratore Chuck Rhoades (Paul Giamatti) e il brillante e ambizioso re dei fondi speculativi Bobby ‘Axe’ Axelrod (Damian Lewis) sono ancora determinati a distruggersi l’un l’altro, ma devono anche lottare per la propria sopravvivenza tra nuove forze e nemici potenti. Wendy Rhoades, moglie di Chuck e performance coach di Axe, si trova in una posizione rischiosa e che la mette a disagio: ciò la spingerà a prendere una decisione che potrebbe cambiare irrevocabilmente la direzione in cui andrà la sua vita...



Il trailer

Il cast



I protagonisti sono sempre Paul Giamatti e Damian Lewis, mentre John Malkovic è la guest star di alcuni episodi di questa nuova stagione nei panni di un milionario russo, Grigor Andolov.



Che cosa hanno scritto



«Billions è una commedia grottesca e decadente sulla nostra imminente apocalisse» (Chuck Bowen, Slant Magazine).



«Nonostante un cast d'ensemble che si colloca tra i migliori della tv, interpretando personaggi che sono solitamente colorati, eccentrici e divertenti, la ponderosa ripetitività di ciò che la serie fa con loro la rende spesso meccanica». (Dan Fienberg, The Hollywood Reporter).



Per saperne di più



