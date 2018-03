Barack e Michelle Obama produttori di show per Netflix

Simona Santoni - 9 marzo 2018

Dalla Casa Bianca alla produzione di show per Netflix. Con uno scopo affine: essere fonte di ispirazione. Barack Obama, il primo presidente nero degli Stati Uniti, sta per diventare produttore di una serie di spettacoli di alto profilo, secondo quanto riferito dal New York Times.

Ecco cosa si sa finora.

Cosa Netflix ha proposto a Barack Obama

L'ex presidente Obama sarebbe in trattative con Netflix, il colosso della tv in streaming, per degli show dal contenuto esclusivo, anche se il format preciso deve ancora essere deciso. Quello che si sa è che dovrebbero essere "storie che siano d'ispirazione". Nulla quindi che sembri una risposta diretta a Donald Trump.

Secondo la proposta di accordo, Netflix pagherebbe Barack Obama e sua moglie Michelle per realizzare spettacoli di alto profilo. Una delle ipotesi su cui si sta ragionando è che lui possa moderare conversazioni su alcuni temi centrali della sua presidenza, quali la sanità. Un'altra idea sarebbe quella di dare spazio all'ex first lady per parlare di temi cavalcati mentre era alla Casa Bianca, come l'alimentazione.

Obama ambito anche da Amazon e Apple

Non solo Netflix. Secondo il New York Times anche i dirigenti di Apple e Amazon hanno espresso interesse a parlare con Obama per delle offerte di contenuto.

Nel 2017 la casa editrice Penguin Random House raggiunse un accordo per pubblicare due libri, uno a firma di Barack Obama, l'altro di Michelle Obama, con un'asta sui diritti globali dei due volumi che ha raggiunto più di 60 milioni di dollari, una somma record per delle memorie presidenziali americane, come scrisse il Financial Times.



