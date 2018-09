Miss Italia 2018: Andrea Iannone in giuria, ecco le 33 finaliste

Francesco Canino - 8 settembre 2018

Saranno trentatré e non trenta, come previsto inizialmente, le finaliste di Miss Italia 2018. A ufficializzare la scelta è stata nelle scorse ore la patron del concorso Patrizia Mirigliani che ha voluto ammettere anche le riserve alla finale in onda il 17 settembre, in diretta su La7, condotta da Francesco Facchinetti e Diletta Leotta.



Miss Italia 2018, c'è anche Andrea Iannone in giuria

Il conto alla rovescia per l'assegnazione del titolo di Miss Italia 2018 è dunque scattato. Mancava un tassello, ovvero l'ufficializzazione della giuria, ed è arrivata anche quello: a presiederla saranno Massimo Lopez e Tullio Solenghi.

Ad affiancarli, un parterre che più variegato non si potrebbe. Lopez e Solenghi saranno infatti affiancati dallo chef Alessandro Borghese, dal giornalista Andrea Scanzi, dal cantante Pupo, dall’attrice Maria Grazia Cucinotta - terza classificata Miss Italia nel 1987 - e dal pilota Andrea Iannone, il fidanzato di Belén Rodriguez.

Le 33 finaliste di Miss Italia 2018

Il primo appuntamento da segnare in agenda è il 16 settembre, alle 20.30 su La7, con la semifinale di Miss Italia 2018, da Jesolo, condotta da Carolina Di Domenico. Così il pubblico comincerà a prendere confidenza con le trentatré finaliste che la sera dopo - il 17 settembre - si affronteranno a Milano per ereditare il titolo di più bella d'Italia da Alice Rachele Arlanch, Miss Italia in carica. A condurre la finale saranno Diletta Leotta e Francesco Facchinetti.

Le trentatré finaliste sono:

01 Nicole Nietzsch; 02 Mara Boccacci; 03 Naomi Rizzo; 04 Marta Murru; 05 Laura Schiavoni; 06 Lucrezia Perelli; 07 Martina Iacomelli; 08 Chiara Bordi; 09 Giulia Panzino; 10 Erika Franceschini; 11 Martina Rao; 12 Carlotta Maggiorana; 13 Manuela Matera; 14 Gloria Tonini; 15 Veronica Nucci; 16 Marta Valentini; 17 Sofia Belli; 18 Aurora Leli; 19 Giulia Cetto; 20 Valentina Colecchia; 21 Giulia Auer; 22 Antonietta Fragasso; 23 Patrizia Bendotti; 24 Erika Nicolosi; 25 Sophie Agnese Krause; 26 Valeria Capelli; 27 Maeva Billi; 28 Anna Mazzali; 29 Fiorenza d'Antonio; 30 Nicole Ceretta; 31 Diletta Sperotto; 32 Deborah Agnone; 33 Jessica Poli.

In gara c'è anche Chiara Bordi, in assoluto la prima miss a sfilare con una protesi ad una gamba. Il Trentino Alto Adige, l'Emilia Romagna e le Marche hanno portato in finale quattro ragazze, il Lazio tre, la Lombardia, la Toscana, la Calabria e la Puglia, due; il Piemonte-Valle d'Aosta, la Campania, la Liguria, il Veneto, l'Umbria, l'Abruzzo, la Basilicata, il Friuli Venezia Giulia, la Sicilia e la Sardegna, una ciascuna. Non è rappresentato il Molise.

