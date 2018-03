Isola dei Famosi 2018: Craig vs Franco, torna la Rinaldi

Francesco Canino - 6 marzo 2018

Siamo all'Alessia Mancini Nomination Awards. L'ex "capa" delle letterine di Passaparola si candida infatti a diventare la concorrente dell'Isola dei Famosi 2018 più nominata di questa edizione: il suo carattere da "generalessa" l'ha fatta finire nuovamente al televoto durante la settima puntata del reality. Intanto scoppia il caso omofobia dopo le pesanti accuse di Craig Warwick contro Franco Terlizzi.

Isola dei Famosi 2018, Striscia torna sul "canna-gate"

Il "canna-gate" sembrava un capitolo chiuso invece Striscia la Notizia è tornata sull'argomento proprio pochi minuti prima della settima puntata dell'Isola dei Famosi 2018, in onda lunedì 5 marzo. Il tiggì satirico ha svelato i nomi di quattro naufraghi che sarebbero protagonisti del caso, mostrando senza censure l’incontro tra Max Laudadio ed Eva Henger, che ha confessato: "Sì, hanno fumato anche altri, meno di lui (Francesco Monte, n.d.r.) sicuramente. Erano Marco, che fumava sempre con lui, e c’era Paola, Rosa e Marco".

Poi Striscia ha riproposto l’audio di Chiara Nasti, che dice: "Marco ha fumato…appresso a lui". Sono gli stessi naufraghi che Alessia Mancini definisce "Il quartetto del segreto" durante una conversazione con Jonathan, che aggiunge: "La notte andavano e facevan le robe". In studio però Alessia Marcuzzi ignora le nuove rivelazioni e tira dritto evitando di riaccendere l'infinita discussione.













Nadia Rinaldi rientra in gioco

Dopo le puntate infuocate delle ultime settimane, l'atmosfera è decisamente più rilassata e si torna all'ordinaria amministrazione, che comprende le piccole beghe tra naufraghi. A finire sotto attacco questa volta è Bianca Atzei, accusa di essere una stratega. "È una brava giocatrice che agisce per piacere a tutti. Non si espone e così va avanti perché evita di essere nominata", è il ritornello che arriva da Cayo Cochinos.

Lei respinge tutte le accuse - "non è vero che non mi sono esposta" - Mara Venier la invita a non piangere più, poi la Marcuzzi chiude il televoto per i quattro dell'"isola che non c'è", ovvero Filippo Nardi, Cecilia Capriotti, Paola Di Benedetto e Nadia Rinaldi. Sono proprio queste ultime due a rientrare ufficialmente in gara, restando sull'isolotto di cui gli altir concorrenti ignorano l'esistenza.

Con questo DONG che non c'è chiudiamo ufficialmente il televoto di riammissione sull’#Isola! pic.twitter.com/g8XKjJbRy3 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) 5 marzo 2018

Scoppia il caso "omofobia" tra Craig e Franco

Ma il vero momento caldo della puntata è il nodo "omofobia", dopo le accuse lanciate dal sensitivo Craig Warwick, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, che ha accusato pesantemente Franco Terlizzi. "Quando ti ha spiegato di avere un compagno da 21 anni, gli hai detto che 'fai schifo' o 'sei schifo'. Questo è quello che gli avresti detto", spiega la Marcuzzi all'ex pugile, che respinge ogni accusa.

"Ha cambiato atteggiamento nei miei confronti da quando gli ho detto che avrei festeggiato i 21 anni di storia con il mio compagno Enzo. Si è allontanato", spiega Craig, mentre alcuni compagni sospettano che si tratti più di strategia che di omofobia. "Sono molto arrabbiato per come ti sei comportato e non ho frainteso", ribadisce Warwick mentre un po' tutti si schierano contro di lui.

"È un bugiardo, ma quando torno in Italia lo abbraccio e se mi chiede scusa finisce qui, sennò lo denuncio", ripete come un mantra Terlizzi, che si difende esordendo con la più ritrita delle frasi - "ho molti amici così" - e minaccia querele. "Craig ha equivocato un atteggiamento per un altro", solidarizza Nino Formicola e un po' tutti (anche in studio) cercano di far passare il concetto che si sia trattato solo di un grande equivoco. Il finale è molto all'italiana, con una pace a distanza che però non convince troppo.



Omofobia o strategia? Chi dice la verità? Ora il confronto tra Craig e Franco! #isola pic.twitter.com/kxcmwNFoEZ — Social Mediaset (@social_mediaset) 5 marzo 2018

Fuori Paola Di Benedetto, resta Elena Morali

Sul fronte del puro gioco, Alessia Mancini si salva dall'ennesimo televoto che boccia con il 61% dei voti la showgirl di Colorado Elena Morali, che riesce però a rientrare in gara grazie all'"isola che non c'è", complice il pubblico che non salva l'ex madre natura Paola Di Benedetto. Nadia e la Morali vivranno per una settimana sull'atollo in solitaria.

Invertendo la posizione della lavagnetta la nomination non cambia #Isola pic.twitter.com/2f4UKKf35U — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) 5 marzo 2018

Dopo l'esperimento di Giucas Casella, che ripropone il suo cavallo di battaglia e lega le mani a mezzo studio regalando il picco cult della serata, i dissapori tra i naufraghi riemergono in maniera prepotente al momento delle nomination, quando Rosa Perrotta torna a prendersela con la Mancini: "È una grande giocatrice", attacca l'ex tronista di Uomini e Donne. Al televoto finiscono Alessia, Rosa e il mimo Simone Barbato.

