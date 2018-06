Francesco Canino - 15 giugno 2018

Dopo Firenze e Bergamo, fa tappa a Reggio Emilia e Piacenza Grand Tour d'Italia, la cui terza puntata andrà in onda su Rete 4 venerdì 15 giugno. Per il format che porta in tv l'edizione 2018 del live & media show Panorama d'Italia, si tratta dell'ultimo appuntamento prima della pausa estiva: il programma condotto da Lucilla Agosti tornerà a settembre con altre quattro puntate inedite.

Grand Tour d'Italia, le anticipazioni della terza puntata

Continua a raccontare il patrimonio artistico e culturale italiano, le sue eccellenze e le meraviglie del territorio Grand Tour d'Italia, che questa settimana sbarca a Piacenza e Reggio Emilia, per raccontare una delle zone più produttive della Penisola. Ad accompagnare i telespettatori per mano saranno come sempre la conduttrice Lucilla Agosti, il direttore di Panorama Raffaele Leone e l'inviato Cataldo Calabretta.

Il format, nato da un’idea di Giorgio Mulè, Paola Picilli e Gian Maria Miliacca - prodotto da Panorama, Fluendo Production e realizzato da AfProject srl in collaborazione con Videonews - è diretto da Mario Maellaro e scritto da Luigi Miliucci e Tommaso Martinelli.

Zucchero, Piera Degli Esposti e gli altri ospiti

Quanto agli ospiti della terza puntata, non mancano alcuni dei volti noti del territorio, che hanno sbancato in Italia e all'estero. A cominciare da Zucchero, emblema reggiano nel mondo, e ancora l'attrice culto Piera Degli Esposti. Da Piacenza con furore invece la cantante Fiordaliso, cui si aggiungeranno la conduttrice e attrice Syusy Blady e l'attore Romano Reggiani.

Grand Tour d'Italia tornerà in onda a settembre con quattro nuove puntate dedicate a Napoli, Palermo, New York e Roma.

