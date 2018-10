Diletta Leotta: "Vi racconto il mio momento d'oro"

Francesco Canino - 15 ottobre 2018

Dai campi di calcio a quelli delle fattorie italiane. Diletta Leotta raddoppia e debutta ufficialmente nell’intrattenimento puro: se il palco di Miss Italia 2018 era solo l’antipasto, Il contadino cerca moglie è il primo vero banco di prova per la giornalista di Danz, che realizza il suo desiderio di sperimentare cose nuove. Così, da mercoledì 17 ottobre, diventa la padrona di casa del reality bucolico di FoxLife, in cui cinque single di campagna (tra cui due donne) aprono le porte delle loro fattorie ad altrettanti single di città desiderosi di cambiare stile di vita e trovare l’amore. Ecco cos’ha raccontato la conduttrice a Panorama.it.

Diletta, hai fatto il grande salto: dal calcio all’intrattenimento puro. Come stai vivendo questo snodo importante per la tua carriera?

Sono sincera: il passaggio dal calcio all’intrattenimento è stato naturale. In generale è un momento positivo e faccio fatica a scindere le cose: racconto il calcio su Dazn e l’amore tra i campi con la stessa passione che metto in tutto ciò che faccio.

Nessuna paura per questo salto nel vuoto?

No, assolutamente. Sto vivendo tutto a pieno e con grande concentrazione.

Ma se arrivasse la proposta di Claudio Baglioni per affiancarlo a Sanremo 2019?

Sanremo è sempre Sanremo ed è un palcoscenico che chiunque vorrebbe calcare e io ho avuto già la fortuna di andarci come ospite. Per il resto, chissà: sono soddisfatta di ciò che sto facendo adesso e ragiono di più sul presente rispetto a ciò che farò domani.

È vero che nei mesi scorsi c’è stato un contatto per Le Iene?

No, è solo fanta–tv.

Arriviamo a Il Contadino cerca moglie. Sarai una conduttrice asettica o più una confidente?

Ho cambiato il mio ruolo. Sono stata amica dei contadini, ovviamente rimanendo imparziale, ed è stato bello provare ad essere anche un po’ psicologa e non solo conduttrice classica. Ho ascoltato le loro esigenze, ho cercato di essere anche una confidente.

Come sono i cinque protagonisti – sei, considerando che in gioco ci sono due fratelli – di questa quarta edizione?

Hanno caratteri forti, in particolare la quota rosa: sono donne decise e sicure, con i loro pretendenti sono state molto determinate. Ho scoperto che la loro vita non è semplice e per me è stato un tuffo in un ambiente completamente nuovo. Io sono una «ragazza di mare», in particolare quello di Aci Trezza, più che di campagna ma credo di essermi ambientata bene a parte la paura delle api (dice ridendo). È stata un’esperienza intensa.

Sbilanciati: qual è il tuo contadino preferito?

Ammetto un debole per Federica (che era in cerca di una moglie, ndr). Avere la possibilità di essere una sua confidente, mi ha fatto bene: ho scoperto l’amore tra donne è diverso, fortissimo, complesso. Essere testimone del sentimento che è nato durante le riprese – perché posso spoilerare che lei ha trovato l’amore – è la cosa che mi ha colpito di più di questa esperienza.

A proposito, molte tue colleghe si autoproclamano icone gay senza esserlo. Tu che rapporto hai con il mondo Lgbt?

Spero di diventare un giorno un’icona gay anch’io. Raccontare l’amore tra queste donne è stata un’esperienza unica. Sono stata vicina alle ragazze, ho cercato di capire il loro modo di amarsi e, ripeto, è stata la cosa più bella di questa avventura.

Pensi che dopo il traguardo delle unioni civili, in Italia si possa andare oltre?

Spero si facciano tanti altri passi in avanti, così com’è avvenuto in altri paesi. Sono sicura che accadrà in maniera naturale e lentamente già sta avvenendo.

Sul palco di Miss Italia 2018 invece hai parlato di «rispetto per le donne» e Selvaggia Lucarelli ti ha punzecchiato via Twitter.

Non ho letto queste polemiche. Quello è un tema cui tengo molto e sono contenta che a Miss Italia mi abbiano dato modo di parlarne, da donna a tutela delle donne. Abbiamo pensato che non ci fosse un motivo valido per non fare sfilare le ragazze in bikini, come invece è avvenuto in America: ciò che deve cambiare è il modo di guardare una donna, non siamo noi a doverci adeguare a chi è maleducato o a chi non ci rispetta come dovrebbe.

Rifarai Il contadino cerca moglie?

Non lo so. Vediamo prima come andrà questa edizione.

