Collaudi per il taxi volante di Hyundai

Dietro a questo progetto c’è nientemeno che il costruttore automobilistico sudcoreano Hyundai, che per realizzarlo negli Usa ha creato nel 2021 la sussidiaria Supernal. Il prototipo, presentato nel 2024 al Ces di Las Vegas con la sua configurazione definitiva, è un mezzo aereo elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVtol) che in questi giorni è sottoposto a una serie di prove a terra presso il Mojave Air & Space Port, in California. S ichiama S-A2 e la sua prima fotografia è stata scattata dal fotografo Matt Hartman: lo mostra ancorato al suolo all'esterno dell'ex sito Rotary Rocket, vicino alla fine della linea di volo del Mojave, e da quanto si vede ha mantenuto le forme annunciate con rotori inclinabili alle estremità alari e altre quattro eliche per sollevamento fisse su braccia che collegano l'ala a una coda simile a quella del celebre aeroplano “Bronco" chiamata così in onore di quella dell’aeroplano Rockwell OV-10 Bronco. Osservandolo bene pare abbastanza grande per essere un “taxi aereo” eVtol e la cabina suggerisce che sia destinato a essere pilotato in modo tradizionale da bordo.

Inoltre, appare un carrello principale molto largo e si possono osservare ventole elettriche portatili collegate tramite condotti alle gondole dei motori, presumibilmente per fornire ventilazione alle unità di propulsione durante le prove di accensione. Questo non è stato il primo eVtol “misterioso” a essere avvistato a Mojave: nel 2019, un velivolo ancora non identificato era stato fotografato mentre volava all'interno del sedime del centro Rotary Rocket; aveva sei eliche di sollevamento su bracci che univano le punte delle ali tandem e sulla coda a V, più un'elica di spinta della fusoliera posteriore. Inoltre, uno eVtol cargo alimentato a celle a combustibile sviluppato da Toyota era stato fotografato mentre volava a Mojave nel 2020.Sebbene il sito offra molto spazio al coperto, il fatto che il velivolo eVtol sia stato spostato all'esterno, alla vista del pubblico, ancorato a terra e collegato all'aria condizionata, suggerisce che Supernal si stia preparando a iniziare i test prevolo con a bordo un collaudatore. L'ex sito del Rotary Rocket situato presso l'aeroporto di Mojave, nell’omonimo deserto, è costituito da un'officina di circa 800 metri quadrati alto 13 metri e da un hangar di assemblaggio di circa 500 metri quadrati alto 25 metri, quindi ideale per questo tipo di costruzioni aeronautiche. Supernal ha annunciato che il suo S-A2 sarà pronto entro il 2028 ed è noto l’interesse per questa formula da parte dei militari statunitensi.

Il supporto di un colosso industriale come Hyundai sta garantendo all’azienda di procedere secondo i piani. Fino a oggi è stato dichiarato che per costruire lo eVtol sarà speso circa un miliardo di dollari. Un vantaggio rispetto alle società che si sono lanciate in questo mercato e che nel tempo non hanno retto la necessità finanziaria, come Lilium e Volocopter, entrambi passate per un fallimento. Al momento, delle circa settanta società di eVtol che stanno lavorando, a parte la cinese Ehang, che ha già dichiarato la certificazione di un modello e la sua prossima entrata in servizio, le più solide sembrano essere Joby Aviation (alimentata da Toyota e con un prototipo già in volo), Archer (finanziata da Stellantis e Black Rock, anche lei con un velivolo sperimentale che ha già volato) e infine Wisk (controllata da Boeing).