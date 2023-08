Commessa Usa-Israele per nuovi Sea-Stallion

La Marina degli Stati Uniti ha ordinato altri 35 elicotteri da trasporto pesante CH-53K King Stallion, ovvero mezzi prodotti dalla società Sikorsky, una controllata del gruppo Lockheed-Martin. Il contratto, del valore di circa 2,7 miliardi di dollari, comprende 27 unità destinate al Corpo dei Marines statunitensi e otto per l'aviazione israeliana. Le consegne dovrebbero iniziare nel 2026 e secondo il presidente di Sikorsky Paul Lemmo “l'aggiudicazione di questo contratto stabilizza la base di fornitura nazionale, crea ulteriori efficienze produttive e fornisce al Corpo dei Marines degli Stati Uniti le tecnologie trasformative del 21° secolo”, concludendo il suo discorso con le parole: “La nostra partnership di lunga data ha portato all’aggiudicazione di questo contratto dal miglior rapporto qualità-prezzo, fornendo la capacità e la prontezza di cui i Marines hanno bisogno”.

La Marina Usa aveva autorizzato la produzione a pieno ritmo degli CH-53K nel dicembre 2022, prevedendo di acquisire fino a duecento elicotteri King Stallion. Secondo Sikorsky, fino ad oggi i Marines hanno registrato oltre mille ore di volo operative su questo modello, dimostrando che può trasportare un carico esterno di oltre 12 tonnellate per oltre 170 km anche in condizioni di clima torrido, ovvero quando le temperature elevate rendono meno efficienti i motori. Oltre agli Usa, l’elicottero viene usato da Israele e Germania. Il CH-53K vola dall’ottobre 2015, ovvero dopo che la Difesa israeliana aveva mostrato interesse per una nuova versione destinata a sostituire i CH-53 denominati "Yasur" attualmente in servizio dopo il 2025, quando avranno esaurito le ore di volo previste dalla loro vita operativa.

La variante “K” si distingue principalmente per una fusoliera più larga studiata per agevolare le operazioni di trasporto con grandi carichi. I motori sono ora tre turboalberi General Electric GE-38-1B in grado di generare fino a 7.500 cavalli ciascuno che consentono all’elicottero di decollare con un peso massimo di 38,4 tonnellate potendo caricare fino a 37 soldati equipaggiati (o 55 con armamento leggero installando un'ulteriore fila centrale di posti). La velocità di crociera è di poco superiore a 300 km/h e il raggio d'azione è tra 1.000 e 1.800 km secondo il carico imbarcato.