Per i piloti di Kiev anche due F-16 norvegesi

Sarà la Norvegia a fornire altri due caccia Lockheed-Martin F-16 biposto e una squadra di istruttori di volo per supportare l'addestramento dei piloti ucraini sul jet occidentale, con missioni che si svolgeranno in Danimarca.

La decisione del governo di Oslo è quindi quella di seguire l'iniziativa di Danimarca, Belgio e Paesi Bassi, tutti operatori dello F-16, di trasferire a Kiev le conoscenze per costituire una prima flotta pre-operativa. La Norvegia al momento non intende regalare né vendere i caccia multiruolo alle forze ucraine, bensì limitarsi a fornire istruzione e formazione.

I velivoli fanno parte del lotto ritirato dal servizio alla fine del 2021 e in parte ceduto all'Argentina e alla Romania, perché sostituiti con esemplari di nuovi F-35. Dai depositi nei quali sono stati ricoverati e preservati, gli aeroplani e gli istruttori saranno inviati presso la base aerea di Skrydstrup, in Danimarca, dove alcune decine di piloti ucraini si stanno già addestrando sull'F-16 dopo aver completato la transizione agli standard occidentali presso le basi inglesi della Royal Air Force britannica.

Bjørn Arild Gram, ministro della difesa norvegese, ha dichiarato: “I partner e gli stati alleati lavoreranno giorno e notte con l’obiettivo di creare un’aeronautica moderna e duratura per l’Ucraina che da molto tempo richiede sostegno per la creazione di una moderna aeronautica militare. Ciò è necessario affinché il Paese possa garantire la propria sicurezza, e una capacità ucraina così indipendente sarà cruciale anche per una più ampia stabilità e sicurezza europea”. Funzionari norvegesi affermano che la durata del dispiegamento in Danimarca sarà “decisa attraverso il dialogo con gli altri partner di questo programma”.

Terminato il programma di addestramento in Danimarca il primo gruppo di piloti e meccanici ucraini dovrebbero essere inviato al Centro europeo di addestramento F-16 istituito congiuntamente dai governi olandese, danese e rumeno, in collaborazione con il produttore americano Lockheed Martin a Fetesti, in Romania. Seppure già piloti professionisti, per gli aviatori ucraini il passaggio dai metodi di pilotaggio dei MiG ai quali erano abituati a quello dello F-16 è estremamente complesso, anche per via della differente logica di funzionamento dell'aeroplano, la simbologia della strumentazione e le tattiche di attacco nelle operazioni aria-aria e in quelle aria-suolo, ovvero i due incarichi che i “Falcon” di Kiev si ritroveranno a ricoprire. Lo stesso avviene per le operazioni di manutenzione, che nel caso dello F-16 prevedono applicazioni elettroniche particolari e il saper maneggiare sostanze pericolose come l'idrazina.