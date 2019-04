Icardi. La verità sul suo mercato. La Juventus pensa a scambio clamoroso con Higuain

Parametro Zero - 23 aprile 2019

Che Mauro Icardi sarà una delle perle pregiate del prossimo calciomercato è cosa nota. L'Inter infatti ha deciso di privarsene, di fare una bella plusvalenza e di puntare su Lautaro Martinez e Dzeko. Bisogna però trovare un compratore e di un certo livello per l'argentino; mica tutti infatti possono garantire da una parte 70 milioni (almeno) per il giocatore e una prospettiva da grande squadra (partecipazione alla Champions League compresa).

Oggi alcuni giornali riportano l'interessamento del Paris Saint German che avrebbero intravisto in Icardi il degno sostituto di Cavani. In realtà si tratterebbe di voci messe in giro ad arte proprio per fare "mercato" e credere che sul giocatore ci siano gli occhi di molti. In realtà al momento l'unica pista aperta per Marotta è quella di uno scambio con la Juventus per Dybala, altro argentino in piena difficoltà. Ma l'Inter non è interessata al giocatore e così ecco l'ultima idea di Paratici, idea che ha il nome ed il cognome di Gonzalo Higuain.

Il Pipita infatti non verrà riscattato dal Chelsea e, essendo ancora di proprietà della Juventus, tornerà a fine stagione a Torino. In più Higuain pesa ancora a bilancio per 36 milioni con uno stipendio annuale da 7,5 mln netti più bonus. Inutile dire che tra i bianconeri non c'è spazio ma non si possono nemmeno gettare via una 60ina di milioni. Così l'idea è di offrirlo all'Inter per Icardi più 30 milioni (forse anche 40) cash.

