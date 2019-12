Supercoppa italiana: tutte le finali giocate all'estero

Giovanni Capuano - 19 dicembre 2019

La Supercoppa italiana edizione 2019 ospitata a Riad (Arabia Saudita) è l'undicesima edizione del trofeo che si disputa lontano dal territorio del nostro Paese. Una tradizione cominciata nel 1993 a Washington (Milan-Torino 1-0) e che si è poi spostata con il passare degli anni in luoghi emergenti per il panorama calcistico, alla ricerca di ingaggi milionari e nuove platee da conquistare.

L'accordo con l'Arabia Saudita, che spera di usare il calcio internazionale anche come vetrina per la politica, è di durata triennale e porterà nelle casse della Lega Serie A e dei club partecipanti un totale di 21 milioni di euro (7 per ciascuna edizione). Un anno fa la sfida tra Juventus e Milan, vinta dai bianconeri grazie a un gol di Ronaldo, si è giocata a Gedda malgrado le proteste per la presenza del calcio italiano in un luogo dove i diritti umani non vengono pienamente rispettati.

Quest'anno le polemiche si sono concetrate sul tema della pirateria dei diritti tv, ma il contratto siglato è stato più convincente di tutto. Mai in passato la Supercoppa italiana era stata tanto ricca, argomento che ha convinto i dirigenti del nostro calcio ad archiviare ogni altra considerazione.

La Supercoppa di quest'anno rappresenta anche una delle prove tecniche di calcio giocato nei paesi arabi. Si avvicina la scadenza del 2022 con i Mondiali ospitati dal vicino Qatar che costringeranno i campionati europei a fare una lunga sosta invernale per dare spazio alla manifestazione della Fifa che si disputerà tra novembre e dicembre.

Supercoppa italiana, tutte le finali all'estero

Ecco l'elenco dei precedenti della disputa della Supercoppa italiana su territorio estero. Non c'è mai stata continuità cronologica, anche in presenza di accordi commerciali che spesso hanno lasciato alla Lega l'opzione di spalmare su più stagioni il viaggio fuori dall'Italia:

21 agosto 1993 (Washington) Milan-Torino 1-0

25 agosto 2002 (Tripoli) Juventus-Parma 2-1

3 agosto 2003 (New Jersey) Juventus-Milan 5-3 dopo i calci di rigore

8 agosto 2009 (Pechino) Lazio-Inter 2-1

6 agosto 2011 (Pechino) Milan-Inter 2-1

11 agosto 2012 (Pechino) Juventus-Napoli 4-2 dopo i tempi supplementari

22 dicembre 2014 (Doha) Napoli-Juventus 6-5 dopo i calci di rigore

8 agosto 2015 (Shanghai) Juventus-Lazio 2-0

23 dicembre 2016 (Doha) Milan-Juventus 4-3 dopo i calci di rigore

16 gennaio 2019 (Gedda) Juventus-Milan 1-0

