Ranking Uefa: ecco la posizione dell'Italia e delle squadre della Serie A

Giovanni Capuano - 9 marzo 2018

Non è stato un giovedì positivo per le squadre italiane in Europa League. Un pareggio casalingo (Lazio contro la Dinamo Kiev) e una sconfitta (Milan contro l'Arsenal) che ha il sapore di un mezzo verdetto perché per i rossoneri sarà difficilissimo ribaltare lo 0-2 di San Siro nel ritorno a Londra.

Complessivamente un passo falso per il nostro calcio. Rimane la speranza che al ritorno la Lazio corregga il tiro e che settimana prossima la Roma faccia il suo dovere contro lo Shakhtar, ma l'immagine è quella di un movimento che quando si alza il livello fatica.

L'impresa della Juventus, qualificata ai quarti di finale della Champions League con l'impresa di Wembey contro il Tottenham, trascina il ranking italiano. Quella attuale è una delle migliori stagioni di sempre. Nell'era post Triplete solo nel 2014-2015 con 19,000 punti è stato raccolto un bottino superiore a oggi (14,833) con la prospettiva di poterci avvicinare a quella performance e, magari, anche migliorarla.

Ecco l'aggiornamento della situazione del ranking Uefa. Vale sempre la solita avvertenza e cioé che da quest'anno non è tanto importante scalare posizioni quanto difendere la quarta, che consente di avere dal 2018 la certezza di quattro posti nei gironi della Champions League riformata. Il nostro vantaggio sulla Francia che ci segue resta di assoluta sicurezza.

Ranking Uefa aggiornato al 9 marzo 2018

Ecco il ranking Uefa generale (prime dieci posizioni) col quale verranno distribuiti i posti nella prossima Champions ed Europa League:

1) Spagna 102,712

2) Inghilterra 77,319

3) Italia 73,749

4) Germania 69,570

5) Francia 54,915

6) Russia 52,382

7) Portogallo 46,748

8) Ucraina 41,133

9) Belgio 38,500

10) Turchia 35,800

Ranking Uefa della stagione 2017-2018

Ecco il ranking Uefa stagionale (prime cinque posizioni) che fotografa l'andamento delle nazioni e delle singole squadre a partire dai turni preliminare di agosto 2017. Il meccanismo tende a premiare all'inizio anche campionati con poche iscritte:

1) Inghilterra 17,785

2) Spagna 15,428

3) Italia 14,833

4) Russia 11,600



5) Francia 10,000

Ranking Uefa per club aggiornato al'8 marzo 2018

Ecco il ranking Uefa per club (prime dieci posizioni) che fotografa l'andamento delle singole squadre nelle ultime 5 stagioni e che serve per determinare teste di serie e fasce di sorteggio, non la suddivisione del montepremi che si baserà dal 2018 su un nuovo ranking decennale che tiene conto anche della storia del club:

1) Real Madrid 153,000

2) Barcellona 127,000

2) Bayern Monaco 127,000

4) Atletico Madrid 126,000

5) Juventus 124,000

6) Psg 109,00

6) Siviglia 109,000

8) Manchester City 100,000

9) Borussia Dortmund 88,000

Ed ecco la posizione delle altre squadre italiane nel ranking Uefa per club:



16) Napoli 78,000

26) Roma 56,000

27) Fiorentina 54,000

40) Lazio 35,000

52) Milan 28,000

81) Inter 16,000

92) Torino 13,000

