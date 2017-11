Napoli-Juventus: tutti i precedenti al San Paolo (e allo Stadium)

Sono passati dieci anni esatti dal ritorno di Napoli e Juventus nel paradiso della Serie A. Dieci anni di sfide, polemiche, scudetti (bianconeri) e finali tra due club che sono stati capaci di lasciarsi alle spalle la parentesi dolorosa della cadetteria per tornare protagonisti nel calcio italiano. Dal 2007 al 2017, i dieci anni del dominio e della rinascita, Napoli e Juventus si sono incrociate 27 volte ed è stato sempre un grande spettacolo.

In due occasioni chi ha vinto ha alzato al cielo un trofeo. Nell'estate 2012 a Pechino è stata la Juventus a festeggiare la Supercoppa italiana conquistando una finale tesa e piena di polemiche (4-2) conclusa con la mancata partecipazione alla premiazione finale dei partenopei per ordine del presidente De Laurentiis. A Doha in Qatar, nel dicembre 2014, il Napoli ha consumato la sua vendetta sportiva superando ai rigori la squadra di Allegri e regalando a Benitez il trofeo.

Il bilancio complessivo dei 27 incontri tra le due squadre parla a favore della Juventus, capace di vincerne 11, pareggiarne 6 e perderne 9. Una situazione tutto sommato di equilibrio con un leggero vantaggio bianconero anche nel numero dei gol segnati: 45 contro 38. Però... C'è un però, nel senso che la fotografia dei rapporti di forza si marca in maniera netta a seconda di dove si sono disputate le partite, Napoli o Torino.

Il bilancio di Napoli-Juventus giocati al San Paolo

Al San Paolo di Napoli i partenopei hanno dominato e i numeri lo confermano: 7 vittorie su 11 sfide e un solo successo bianconero datato 11 gennaio 2015 con un largo 3-1. Non sempre vincere la partita ha portato al risulato sperato, come è capitato nella primavera 2017 con l'inutile 3-2 di Coppa Italia e passaggio di turno per la Juventus. Però è un segnale da non sottovalutare perché la superiorità c'è stata anche negli anni d'oro della Juventus di Conte e Allegri.

Per intenderci, il tecnico del ritorno allo scudetto per la Juventus ha dovuto chinare il capo al San Paolo una volta nel marzo 2014 con un netto 2-0. Ininfluente per la corsa al titolo, ma pur sempre sconfitta. Allegri, invece, ci ha perso due volte tra campionato (settembre 2015) e Coppa Italia (maggio 2017) con l'aggiunta della già citata Supercoppa italiana di Doha.

Il bilancio di Napoli-Juventus giocati allo Stadium

La situazione si ribalta completamente a Torino. Qui è la Juventus ad aver imposto la sua legge: 9 vittorie e 2 pareggi in 13 confronti diretti con le sole eccezioni che risalgono al 28 febbraio 2009 (2-3) e al 20 maggio 2012 (0-2 in Coppa Italia).



Sono soprattutto le partite di campionato ad aver scavato il solco. La Juventus ha vinto le ultime sei di fila spesso dando uno scossone decisivo alla classifica come nell'1-0 con gol di Zaza al minuto 88 del 13 febbraio 2016 con soprasso di Allegri ai danni di Sarri e inizio della fine del sogno partenopeo di arrivare allo scudetto.

In due occasioni (ottobre 2012 e novembre 2013) i successi sono stati l'avvio della corsa bianconera e hanno gelato le ambizioni dell'avversario di turno. Uno schema caro alla Juventus che da Conte in poi ha dominato il calcio italiano. Ora il palcoscenico si inverte e si gioca al San Paolo. Vincendo il Napoli salirebbe a +7 sulla Juventus mettendo Allegri in forte difficoltà. A meno che i campioni d'Italia non siano capaci di scrivere un finale diverso alla storia...

