Caos Juventus, alcuni big contro Allegri

Parametro Zero - 23 aprile 2019

Basta un "Like" su instagram per capire quale sia lo stato d'animo nello spogliatoio della Juventus, dove più che la festa per l'ottavo scudetto tengono banco le polemiche ed il nervosismo per l'eliminazione in Champions League.

A mettere il "Mi piace" incriminato Joao Cancelo, in risposta ad un tifoso che ha scritto sul suo post: Allegri Out.

E di sicuro non è stato un errore o una svista. Cancelo infatti da tempo è scontento. Pagato 40 milioni e strappato all'Inter che non lo poteva riscattare il terzino portoghese pensava di essere titolare fisso e una delle stelle dei bianconeri. Invece la stagione ha raccontato una storia diversa: Allegri lo ha spesso messo in panchina preferendogli De Sciglio. E la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata appunto l'esclusione nell'11 titolare nella sfida decisiva e persa con l'Ajax.

Ma Allegri non lo ritiene fondamentale al punto che Cancelo non sarebbe ritenuto un incedibile, a fronte di un'offerta davvero corposa.

Ma non è l'unico nervoso in spogliatoio. Si vocifera infatti di uno scontro tra Allegri e Mandzukic e poi c'è il "caso Dybala". La Joya non va d'accordo con Allegri, e non è un mistero, e a lui, al suo utilizzo spesso fuori ruolo imputa questa stagione deludente.

Bisogna poi aggiungere che Allegri ha un rapporto che viene raccontato come "freddino" con la nuova stella bianconera: Moise Kean

Paratici ed Agnelli hanno quindi diverse cose da gestire, senza dimenticare che la permanenza di Allegri è tutt'altro che scontata.

© Riproduzione Riservata